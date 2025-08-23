Era il PIANO A di Allegri per il centrocampo: ora vola a Torino | Ha cambiato strada all’improvviso

Il giocatore era stato accostato al Milan ma probabilmente il suo futuro sarà in Piemonte viste le scelte dei rossoneri.

Il Milan è stato uno dei protagonisti del calciomercato estivo 2025, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha operato una vera e propria rivoluzione, in particolare a centrocampo. Il club rossonero ha cercato di rafforzare il reparto nevralgico con acquisti mirati e di qualità.

La zona mediana è stata profondamente rinnovata: Tijjani Reijnders ha lasciato il club direzione City, ma sono stati confermati giocatori come Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, sebbene quest’ultimo possa ancora lasciare la squadra. Queste conferme hanno fornito una base solida su cui costruire il nuovo assetto.

La campagna acquisti ha visto l’arrivo di rinforzi di alto livello. Il colpo a sensazione è stato l’ingaggio di Luka Modrić, che porterà esperienza e qualità straordinarie. A lui si aggiungono Benjamin Jashari e Samuele Ricci. Questi acquisti dimostrano la volontà del club di unire l’esperienza dei veterani al talento dei giovani.

Gli acquisti operati da Tare mirano a rendere il Milan una squadra più competitiva in tutte le competizioni. Il mix di giocatori confermati e nuovi arrivi ha l’obiettivo di elevare il livello tecnico e tattico del centrocampo.

Rabiot accostato al Milan

Dopo la rottura con l’Olympique Marsiglia, Adrien Rabiot è stato accostato al Milan, in parte per l’ottimo rapporto che ha con l’ex allenatore Massimiliano Allegri, con cui ha lavorato ai tempi della Juventus. Questo legame ha alimentato le speculazioni su un possibile trasferimento, ma al momento l’operazione sembra molto difficile da realizzare.

Il motivo principale è il centrocampo rossonero, che è già estremamente affollato. Nonostante il talento di Rabiot e la possibilità di un ingaggio a basso costo, la dirigenza milanista difficilmente aggiungerà un altro elemento in una zona del campo già così ricca di opzioni.

Ha scelto il Torino

All’inizio della sessione di calciomercato, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista scuola Juventus, era stato accostato al Milan dopo un’ottima stagione nel Venezia, nonostante la retrocessione del club lagunare. Le sue prestazioni, che lo hanno reso uno dei migliori del campionato, avevano attirato l’attenzione della dirigenza rossonera.

Tuttavia, il futuro di Nicolussi Caviglia sembra orientato verso un’altra destinazione. Il centrocampista, infatti, è prossimo al trasferimento al Torino, che ha trovato l’accordo con la Juventus per il suo acquisto. Questa operazione segna la volontà del club granata di puntare su giovani talenti italiani.