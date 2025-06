Criscitiello e Pedullà attaccano Iervolino: «Hai distrutto la Salernitana»

Durissime critiche a Danilo Iervolino durante la diretta di Sportitalia: nel mirino la gestione societaria che ha portato alla retrocessione.

Dopo la retrocessione della Salernitana, piovono critiche pesantissime sul presidente Danilo Iervolino. A puntare il dito, nel corso di una diretta su Sportitalia, sono stati i giornalisti Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, che non hanno usato mezzi termini nel commentare il crollo del club campano.

«Ti hanno infiocchettato la retrocessione in Serie C e non te ne sei neanche accorto, adesso parli di rimanere? Hai preso la Salernitana e l’hai distrutta», ha tuonato Criscitiello. «A Salerno criticavano Lotito… Il signor Doveri non ti ha dato due rigori netti. Calcisticamente sono contento della sua reazione, ma una persona normale deve scappare. Un presidente normale va in conferenza stampa e spacca tutto. Quello che ha fatto è l’anti-calcio».

Sulla stessa linea anche Pedullà: «Se fosse stato un disastro sarebbe stato un successo. Mi dispiace che anche professionisti bravi siano stati coinvolti, come Petrachi. Salerno è una piazza che anche nell’ultima giornata ha portato 20.000 persone allo stadio. Le parole del giorno dopo non possono cancellare quanto accaduto».