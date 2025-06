Ziliani accusa: «Salvataggio Sampdoria completato. Ora pioggia di ricorsi»

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso un post su X, ha duramente criticato la gestione dei playout tra Sampdoria e Salernitana, puntando il dito contro la FIGC.

La vittoria della Sampdoria nello spareggio salvezza contro la Salernitana, disputato all’Arechi, ha acceso nuove polemiche. A scagliarsi contro le modalità e le tempistiche del playout è stato il giornalista Paolo Ziliani, che su X ha parlato apertamente di «missione compiuta» nel salvataggio dei blucerchiati.

«Salvataggio Sampdoria, missione compiuta: e adesso prepariamoci a un’estate di rivolte di piazza e a una pioggia di ricorsi che paralizzeranno i campionati», ha scritto Ziliani, accusando la FIGC di aver realizzato «il suo ultimo capolavoro». Secondo il giornalista, sia la Salernitana che il Brescia presenteranno ricorso per «riottenere il posto in B sottrattole in modo così sfacciato».

Ziliani ha inoltre sottolineato l’anomalia dei tempi: «Un mese di attesa per giocare un playout che doveva disputarsi il 18 maggio. Si va verso il rinvio del campionato». Ricordando un suo articolo pubblicato l’8 maggio sul blog Palla Avvelenata, ha concluso con un tono ironico e amaro: «Ci sono due cose che il carrozzone del pallone italico sembra non potersi permettere: la Juventus fuori dalla Champions e la Sampdoria in Serie C. Ma ormai siamo al rien ne va plus: fuori i secondi!».