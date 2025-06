Tmw: “Palermo, sprint per Augello. Accordo biennale vicino”

Dopo due stagioni in Sardegna, Tommaso Augello si prepara a lasciare il Cagliari. Il Palermo ha accelerato per assicurarsi il terzino sinistro, superando la concorrenza della Cremonese.

L’esperienza di Tommaso Augello con la maglia del Cagliari è ai titoli di coda. Dopo 74 presenze e una rete in due stagioni in Sardegna, l’esterno classe ’94 si avvicina alla fine del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A rivelare gli ultimi sviluppi è il giornalista Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, secondo cui il Palermo avrebbe effettuato uno scatto decisivo per assicurarsi il giocatore.

La trattativa tra le parti sarebbe a un passo dalla chiusura, con un’intesa su base biennale pronta a essere formalizzata nei prossimi giorni. La Cremonese, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per il laterale mancino, sembra ormai defilata.

Dopo sei stagioni consecutive vissute in Serie A con le maglie di Sampdoria e Cagliari, Augello potrebbe così tornare in Serie B, categoria in cui aveva già militato con lo Spezia tra il 2017 e il 2019 collezionando 45 presenze.

Il suo arrivo rappresenterebbe uno dei primi rinforzi per il nuovo corso targato Pippo Inzaghi, tecnico scelto per guidare i rosanero nella stagione della possibile corsa alla promozione.