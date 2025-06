Desplanches saluta l’Europeo U21: «Orgoglio e amore per questa maglia. Un’esperienza che mi resterà dentro per sempre»

Con un messaggio sentito pubblicato sul proprio profilo Instagram, Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo e dell’Italia Under 21, ha voluto salutare e ringraziare dopo l’eliminazione dagli Europei di categoria.

«Con la sconfitta di domenica termina qui il nostro viaggio a questo Europeo Under 21 – ha scritto Desplanches –. Un percorso durato due anni, fatto di gioie indescrivibili e momenti che porterò per sempre con me. Ogni volta che ho indossato la maglia azzurra l’ho fatto con orgoglio, rispetto e amore».

Il giovane estremo difensore, protagonista nella rassegna continentale, ha poi aggiunto: «Avremmo voluto chiudere in un altro modo, con un finale diverso… è stata una sconfitta immeritata e ingiusta che però non cancella tutto quello che abbiamo fatto. Grazie a chi ha condiviso questo cammino con me, a chi ha creduto in me e a chi ci ha sempre sostenuto. È stata un’esperienza che mi rimarrà dentro per sempre».

Infine, l’urlo che non manca mai: «Sempre forza Italia!»

Desplanches ha difeso i pali dell’Italia U21 con grande personalità, guadagnandosi elogi a livello nazionale.