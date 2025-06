Palermo, è il giorno di Inzaghi: domani la presentazione ai tifosi

Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. L’ex tecnico di Reggina, Brescia, Benevento e Milan ha firmato un contratto pluriennale con il club rosanero e sarà alla guida della prima squadra a partire dal 1° luglio.

Il primo contatto diretto con la città avverrà domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 19:00, quando Inzaghi incontrerà i tifosi allo stadio Renzo Barbera, in occasione dell’evento pubblico organizzato dal club per presentare il nuovo allenatore. Un’occasione per condividere entusiasmo e aspettative, e per dare ufficialmente il via alla nuova stagione targata City Football Group.

Ma non finisce qui. Il giorno successivo, giovedì 26 giugno, Inzaghi parlerà per la prima volta da tecnico rosanero davanti ai giornalisti, nel corso della conferenza stampa che si terrà al centro sportivo di Torretta. Un momento istituzionale in cui il nuovo allenatore esporrà le sue idee tecniche, le ambizioni personali e quelle del club.

Con l’arrivo di Inzaghi, il Palermo inaugura un nuovo ciclo, con l’obiettivo dichiarato di lottare per la promozione in Serie A. Il club, tramite i propri canali ufficiali, ha invitato tutti i tifosi a partecipare numerosi all’incontro di domani per accogliere il nuovo allenatore con il calore che solo la piazza rosanero sa offrire.