Di Marzio: “Palermo, molto vicino l’arrivo di Tommaso Augello”

Il laterale sinistro ex Sampdoria e Cagliari potrebbe essere uno dei primi rinforzi per Inzaghi.

Il Palermo è sempre più vicino a Tommaso Augello, terzino classe 1994 reduce da un’ottima stagione con il Cagliari. Con 7 assist in 38 presenze in Serie A, Augello è stato tra i protagonisti della salvezza rossoblù, guadagnandosi l’attenzione di diversi club.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe approdare in Sicilia a parametro zero. I rosanero, attualmente al lavoro per costruire una squadra competitiva per la promozione in A, lo considerano un profilo ideale per la fascia sinistra del nuovo undici targato Pippo Inzaghi.

Il Palermo, forte del progetto e della spinta della proprietà, vuole convincere Augello a scendere in Serie B con l’obiettivo dichiarato di tornare nella massima serie. I contatti sono in corso, la trattativa avanza.