La Stampa: “Gli occhi del Torino su Desplanches”

Da panchinaro a Palermo a protagonista agli Europei Under 21: Sebastiano Desplanches è uno dei nomi caldi del mercato. Lo sa bene il Torino, che – come racconta oggi Francesco Manassero su La Stampa – ha preso informazioni sul portiere cresciuto nelle giovanili di Inter e Milan, passato sotto traccia ai radar di granata e Juventus quando era ancora un ragazzino a Novara.

Il classe 2003, reduce da un Mondiale U20 da protagonista e da un Europeo che lo ha consacrato, è ora nel mirino dei granata. Come riferisce La Stampa, il club di Urbano Cairo ha avviato una riflessione sul futuro della porta, consapevole che il ciclo con Vanja Milinkovic-Savic è ormai al capolinea. Dopo quattro anni, il serbo è pronto a fare le valigie, ma la sua prossima destinazione è ancora incerta.

La prima scelta dovrà farla proprio Milinkovic-Savic, scrive Manassero su La Stampa: il Napoli si è spinto vicino alla chiusura, salvo poi arenarsi per divergenze economiche con il Toro (i granata hanno chiesto Ngonge in prestito). E adesso spunta un’alternativa importante: il Monaco. Il club del Principato, con cui il Torino ha già concluso operazioni importanti in passato (da Glik a Singo, da Barreca a Meité), sta monitorando la situazione e potrebbe farsi avanti.

Nel frattempo, La Stampa sottolinea come il Torino stia valutando diversi profili per la porta: dai giovani in rampa di lancio come Desplanches, a opzioni più esperte come Caprile (Cagliari), Yahia Fofana (Angers) e Falcone (Lecce). Il tutto con la serenità data dalla presenza in rosa di due riserve affidabili, Paleari e Donnarumma, che permettono a Vagnati di prendersi il tempo necessario per la scelta.

L’intreccio tra partente e possibile erede è appena cominciato. Ma il nome di Desplanches, a leggere tra le righe di Francesco Manassero su La Stampa, è destinato a tornare di attualità nei piani granata.