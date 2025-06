Il Secolo: “Palermo su Elia, attesa per il via libera del City Group: Spezia pronto a incassare”

Il mercato dello Spezia ruota attorno a Elia, esterno d’attacco che interessa da settimane al Palermo, ma il semaforo verde tarda ad arrivare. Lo scrive chiaramente Il Secolo di La Spezia, dove il giornalista ricostruisce le fasi della trattativa, sottolineando come Stefano Melissano, direttore sportivo degli aquilotti, si sia limitato a una risposta diplomatica: «Non ci sono state offerte ufficiali per Elia». Una mezza verità che però non regge al confronto con la realtà delle trattative in corso.

Secondo quanto riportato ancora da Il Secolo di La Spezia, il dialogo tra le parti è già avviato, ma manca ancora il via libera formale da parte del City Football Group, che governa il Palermo. Il budget complessivo stanziato da Manchester – circa 27 milioni di euro – dovrà essere gestito in equilibrio tra entrate e uscite. Solo dopo l’approvazione definitiva del piano operativo, Carlo Osti potrà affondare il colpo su Elia.

Lo Spezia, intanto, ha già avuto contatti con l’Atalanta per ridiscutere la clausola sulla percentuale del 50% sulla futura rivendita, come riferito anche in una seconda analisi pubblicata da Il Secolo di La Spezia. La valutazione dell’esterno offensivo si aggira intorno a 1,5 milioni, cifra che potrebbe salire fino a 2 milioni complessivi, inclusi i bonus, considerato anche l’ingaggio netto del giocatore, pari a circa 350 mila euro annui.

Nello stesso pezzo, Il Secolo di La Spezia chiarisce che al momento il club ligure non sembra interessato a eventuali contropartite come Desplanches, mentre guarda con attenzione a Aljosa Vasic, che però il Palermo non intende cedere. Su Vasic, infatti, la Reggiana ha già mosso passi concreti, offrendo una proposta più gradita sia al giocatore che alla dirigenza rosanero.

Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha indicato con chiarezza le sue esigenze: vuole Elia a destra, Augello per la fascia sinistra e Palumbo in mediana. Una lista ambiziosa, da cui il club sta cercando di concretizzare almeno un paio di operazioni già nelle prossime settimane.

Resta da sciogliere anche il nodo interno allo Spezia, legato agli stalli su Wisniewski e Salvatore Esposito, due operazioni in uscita che potrebbero sbloccare risorse preziose per nuove entrate. Fino ad allora, tutto resta sospeso.