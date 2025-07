Cremonese, vicina la chiusura per Baschirotto: operazione da 3 milioni. Sfuma subito l’ipotesi Palermo

La Cremonese accelera sul mercato e si avvicina a un colpo importante per la difesa. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club grigiorosso è in trattativa avanzata per Federico Baschirotto, difensore centrale classe 1996 attualmente in forza al Lecce.

L’operazione, secondo quanto riferito dalla collega Valentina Mariani sempre per Sky Sport, si aggira intorno ai 3 milioni di euro e avrebbe ormai imboccato la fase finale. La Cremonese, che si prepara al ritorno in Serie A con Davide Nicola in panchina, punta su Baschirotto per dare solidità e leadership alla retroguardia.

L’intenzione del club lombardo è quella di chiudere il prima possibile, così da consegnare il giocatore al tecnico in vista delle ultime settimane di preparazione. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’ottimismo filtra con decisione.