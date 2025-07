Sebastiano Desplanches è vicino al trasferimento al Pescara, club di Serie C. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nelle prossime ore è previsto un contatto tra il club abruzzese e il Palermo per chiudere l’operazione, che si baserà sulla formula del prestito secco.

Escl. Pres. Pescara: «Desplanches? Stiamo aspettando il Palermo. Vorrei Corona e su Verre…»