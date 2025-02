Cremonese, UFFICIALE: dagli svincolati ecco Tannander

Il club lombardo ha tesserato il portiere svedese Tannander, svincolato dopo l’esperienza con il Sirius FC. Questo il comunicato ufficiale:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Jakob Tånnander.

Nato a Lund (nella contea di Scania, Svezia meridionale) il 10 agosto del 2000, l’estremo difensore cresce calcisticamente nella propria città natale per poi passare nel settore giovanile del Malmo. Nel 2018 fa il suo esordio tra i professionisti con il Lunds BK, raccogliendo 37 presenze in terza serie nell’arco di due stagioni. L’anno successivo si trasferisce in Finlandia e veste la maglia del FC Haka prima di accasarsi al HJK Helsinki: con i biancoblu gioca in totale 24 partite tra campionato, coppa e qualificazioni a Europa e Conference League. Da gennaio 2023 a dicembre 2024 ha giocato nel massimo campionato svedese con il Sirius, registrando 46 presenze complessive e 11 partite concluse a porta inviolata. Tra il 2015 e il 2022 è stato convocato dalle selezioni giovanili della Svezia, dalla Under 15 alla Under 21.

Tånnander, che ha scelto la maglia numero 30, sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2025”.