Cremonese, Tannander si presenta: «Step giusto per me e per la mia carriera»

Jakob Tannander, ultimo arrivato per la porta della Cremonese, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore grigiorosso ai canali ufficiali del club.

«Sono veramente felice di essere qui. Ho scelto la Cremonese perché credo che un’esperienza nel calcio italiano sia lo step giusto per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi grigiorossi allo stadio Zini!.

Circa due anni fa sono stato all’Olimpico di Roma con la mia squadra di allora, l’Helsinki, per una sfida di Europa League. Mi descriverei come un portiere a cui piace giocare con i piedi ed essere coinvolto nell’azione, ma il mio obiettivo è soprattutto aiutare i miei compagni di squadra e rendere le cose più semplici per loro. Sto seguendo un percorso di studi in ingegneria meccanica e in sono appassionato di cucina. Approfitterò di questa esperienza per conoscere meglio il cibo italiano e la pasta, che apprezzo particolarmente».