Cosenza-Palermo: i precedenti in Calabria sorridono ai rossoblù

Nei confronti disputati in Calabria tra Cosenza e Palermo, la tradizione sorride ai padroni di casa. Il bilancio parla chiaro: 10 vittorie per i rossoblù, 4 pareggi e una sola sconfitta. L’unico successo dei rosanero risale al 2002, quando si imposero per 2-1 grazie ai gol dell’ex cosentino Morrone e di Maniero, rendendo vano il tentativo di rimonta firmato da Edusei nei minuti finali. Quella stagione si concluse amaramente per il Cosenza, che, dopo la retrocessione, fu costretto a ripartire dalla Serie D.

Nell’ultimo campionato, la sfida terminò in parità con un 1-1 firmato da Buttaro e Tutino. L’ultima vittoria del Cosenza, invece, vide tra i protagonisti il portiere Leonardo Marson, decisivo nel finale. In un match ricco di emozioni, Brunori siglò una doppietta per il Palermo, mentre Florenzi, Rigione e Larrivey andarono a segno per i rossoblù. A mettere il sigillo sul successo fu proprio Marson, che riuscì a neutralizzare un calcio di rigore del bomber rosanero.