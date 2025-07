Cremonese, si punta su Tameze per rafforzare il centrocampo

Entra nel vivo il calciomercato della Cremonese che, fresca di promozione in Serie A, vuole rafforzarsi la rosa in vista della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di marzio, pare abbia gia avviato i contatti con il Torino per sondare la disponibilità di Adrien Tameze. Il centrocampista franco-camerunese, classe 1994, ha un contratto con i granata valido fino al 2026, ma potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di mercato.

Nella scorsa stagione Tameze non è riuscito ad incidere con la maglia del Torino, collezionando soltanto 22 presenze e non riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Paolo Vanoli. Adesso, con l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina granata, bisognerà capire se rientri ancora nei piani tecnici del club, in caso contrario la cremonese potrebbe essere l’occasione per rilanciare la carriera di Tameze.