Padova, UFFICIALE: preso Pastina

Il Calcio Padova ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Pastina, difensore classe 2001. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al 30 giugno 2028.

Nato a Battipaglia il 15 febbraio 2001, Pastina è un centrale difensivo di 185 cm. Cresciuto nel vivaio della Paganese, ha poi proseguito il suo percorso formativo con Avellino e Benevento, società con cui ha compiuto tutta la trafila giovanile fino all’esordio in prima squadra.

Con il Benevento ha esordito in Serie B il 17 luglio 2020 contro il Livorno e, successivamente, anche in Serie A il 9 gennaio 2021 contro l’Atalanta, servendo un assist. Dopo alcune apparizioni nella massima serie, ha collezionato 50 presenze complessive tra Serie B e C con 3 reti segnate.

Nel novembre 2024 ha risolto consensualmente il contratto con il Benevento, in seguito alla squalifica ricevuta per il coinvolgimento nel caso scommesse che ha toccato anche altri calciatori del club sannita.

Ora per Pastina si apre un nuovo capitolo in biancoscudato, dove proverà a rilanciarsi sotto la guida del Padova.