Cremonese-Cesena, Stroppa: «Il caso Dorval mi sembra un processo mediatico. Classifica? Pensiamo a noi stessi»

Domani, sabato 22 febbraio, la Cremonese affronterà il Cesena in occasione della 27esima giornata di Serie B. Giovanni Stroppa, tecnico dei grigiorossi, ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Può succedere di allungare o accorciare la classifica, ma dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro di fare sempre prestazioni come nelle ultime uscite, ma con un risultato diverso. Spero che la squadra porti a casa quello che merita sul campo, guardiamo a quello che possiamo fare noi e concentriamoci su questa cosa. Il Cesena è una squadra che fa della verticalità una delle sue caratteristiche, si difendono e sanno ripartire bene, oltre ad essere pericolosi nelle palle inattive. Ma anche noi sappiamo sfruttare quella caratteristica, abbiamo visto quanto siamo forti nelle ripartenze e che qualità la squadra sa mettere in campo nel dominio della partita. È una partita bellissima da affrontare con massima determinazione, dovremo essere attenti agli episodi, non perdere palla banalmente e approfittare di ciò che sappiamo fare. Caso Dorval? A me più che altro sembra un processo mediatico. Vediamo cosa succederà»