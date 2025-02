Cremonese-Cesena, Mignani: «Affronteremo una squadra fisica e molto organizzata»

Alla vigilia della partita contro la Cremonese, valida per la 27esima giornata di Serie B, l’allenatore del Cesena, Michele Mignani, è intervenuto in conferenza stampa:

«Mi conforta vedere che la squadra lavora sempre nella maniera giusta, abbiamo avuto un giorno in meno di lavoro quindi i carichi sono stati diversi. La Cremonese è una squadra dalla grande fisicità, molto organizzata e con qualità nel palleggio e ha alternative nel proporre soluzioni offensive. Le prime cose che dobbiamo pareggiare noi sono proprio la fisicità e l’agonismo. “Ciofi e Francesconi stanno bene, mentre Ceesay sta recuperando. Divieto trasferta per i nostri sostenitori? È un dispiacere grande non avere i tifosi con noi, i nostri sono tifosi corretti e civili. Ci dispiace molto non essere seguiti da loro che sono sempre un valore aggiunto, sia in casa che in trasferta».