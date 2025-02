Cosenza verso il Palermo: cinque giocatori a rischio diffida

Il Cosenza si prepara a ricevere la visita del Palermo in occasione della 27esima giornata di Serie B. I calabresi vorranno ottenere punti importanti in chiave salvezza e cercheranno, dunque, di schierare la formazione migliore. Tuttavia, ben cinque componenti della rosa allenata da mister Massimiliano Alvini sono a rischio diffida e, qualora dovessero scendere in campo, potrebbero essere condizionati dal peso dell’ammonizione. I giocatori che potrebbero rimediare la squalifica in caso di cartellino giallo sono: Manuel Ricciardi, Alessandro Micai, Alessandro Caporale, Christian Dalle Mura e Tommaso Fumagalli.

