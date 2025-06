Corriere dello Sport: “Vasic, Corona e Saric via da Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e le trattative si moltiplicano. Secondo quanto riportato da Antonio Guido, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il Bari è pronto a chiudere due operazioni importanti in difesa e tra i pali. Il direttore sportivo Magalini ha definito l’accordo con il Frosinone per Michele Cerofolini, 26enne portiere ex Fiorentina, pronto a firmare un contratto triennale. In arrivo anche Gabriele Calvani, centrale classe 2003 di proprietà del Genoa, reduce da una stagione positiva con il Brescia. Il difensore si trasferirà in Puglia in prestito secco, ma l’ufficialità arriverà solo dopo la ratifica del Consiglio Federale del 3 luglio, che certificherà lo svincolo dei giocatori del Brescia.

Sempre il Corriere dello Sport, con la firma di Antonio Guido, segnala che anche Matthias Verreth, centrocampista belga classe 1997, è in procinto di firmare un biennale con il Bari dopo lo svincolo.

Scatenate le matricole del campionato cadetto. Il Pescara guarda con interesse a Gabriele Moncini e Gennaro Borrelli, entrambi in uscita dal Brescia. Giacomo Corona, ex Pontedera, potrebbe rientrare nei radar abruzzesi, mentre si seguono anche Tommaso Biasci, Jacopo Petriccione e Andrea Ghion. Tra le certezze figura Matteo Dagasso, giovane in rampa di lancio per guidare il nuovo centrocampo. In uscita possibile l’addio di Gianmarco Cangiano.

L’Avellino, come riportato da Paolo Renzetti su Corriere dello Sport, ha già inserito Gyabuaa, Milani e Cassano, ma cerca ancora un portiere da affiancare ai veterani Iannarilli e Pane. Il nome in cima alla lista è quello di Jacopo Sassi dell’Atalanta, pronto a trasferirsi a titolo definitivo. Aperture anche per il giovane Giovanni Daffara della Juventus, e il club irpino osserva con attenzione anche Lorenzo Simic. Tuttavia, servirà prima sfoltire una rosa ancora molto ampia.

Tra gli altri affari, la Reggiana ha rinnovato per un altro anno con Paolo Rozzio e si muove sul mercato con il nuovo ds Domenico Fracchiolla, che osserva Gabriele Artistico, Giacomo Corona e Aljosa Vasic, centrocampista del Palermo. Lo riferiscono ancora Guido, Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport. In difesa piacciono Missori del Sassuolo e Bozzolan del Milan. Per l’attacco si seguono Oumar Conté e Damiano Basili, ormai vicinissimo alla firma, così come Francesco Vallarelli dell’Empoli.

Chiude il quadro la Virtus Entella, attenta ai profili di David Stuckler e Tommaso Fumagalli, entrambi in uscita.