Corriere dello Sport: “Sampdoria, rivoluzione in arrivo: via Borini e Bereszyński. De Rossi in pole per la panchina”

Vertice strategico in casa Sampdoria per delineare le linee guida del prossimo mercato e definire il budget per la stagione 2024/25. Secondo quanto riportato da Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, il club blucerchiato è pronto a voltare pagina, partendo da una significativa riduzione del monte ingaggi. I primi addii certi saranno quelli di Fabio Borini e Bartosz Bereszyński, liberando risorse per una rosa rinnovata e più sostenibile.

L’intenzione, come riporta ancora Gerboni sul Corriere dello Sport, è quella di dar vita a una “mezza rivoluzione”: una squadra rinnovata, ma comunque competitiva e capace di giocarsela contro tutte. Per farlo, sarà fondamentale la scelta dell’allenatore, tema centrale nell’incontro in programma nelle prossime ore.

L’attuale tecnico Alberico Evani è ormai ai saluti, e il club è orientato verso un profilo giovane, capace di proporre un calcio propositivo. In pole position, sottolinea ancora Gerboni sul Corriere dello Sport, c’è Daniele De Rossi, che avrebbe già avuto un primo colloquio con il direttore sportivo Andrea Mancini.

Restano in corsa anche altri nomi. Salvatore Foti, vice storico di José Mourinho alla Roma ed ex giocatore della Samp, è considerato un’alternativa valida. Sullo sfondo anche la figura esperta di Fabio Pecchia, che resta tra i candidati. La Sampdoria è pronta a scrivere un nuovo capitolo.