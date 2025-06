Corriere dello Sport: “Palermo, a centrocampo spunta Vasilije Adzic”

Il mercato del Palermo è in pieno fermento. Dopo gli arrivi ormai imminenti di Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, e di Antonio Palumbo, centrocampista offensivo classe 1996, la società rosanero non si ferma e punta ora a rinforzare anche il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza di viale del Fante è alla ricerca di un centrale e tiene sotto osservazione la situazione contrattuale di Edoardo Goldaniga con il Como, legato ai lariani fino al 2026.

Sempre secondo Corriere dello Sport, tra le opzioni valutate dal direttore sportivo Carlo Osti ci sono anche Alessandro Marcandalli del Genoa e Andrea Giorgini del Sudtirol, entrambi profili giovani ma già abituati alla categoria. Sul fronte uscite, invece, il centrocampista Jacopo Segre è finito nel mirino di Cremonese e Monza, ma – come sottolinea ancora Antonio La Rosa – il Palermo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo capitano.

Intanto, spunta un’idea interessante a centrocampo: si tratta del montenegrino classe 2005 Vasilije Adzic, attualmente alla Juventus Next Gen. Resta inoltre aperta la trattativa per Salvatore Elia, esterno di proprietà dello Spezia: la valutazione è di circa due milioni di euro. Come riferisce Corriere dello Sport, sul giocatore si è inserito anche il Venezia, ma il Palermo – con Osti in prima linea – è ancora in vantaggio.

Tra le novità di giornata anche il rinnovo di Francesco Cutrona, portiere classe 2006 cresciuto nel vivaio rosanero e già aggregato in passato alla prima squadra, che ha firmato il suo primo contratto da professionista. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore tramite un post su Instagram.

Infine, un altro passo importante arriva dal fronte istituzionale. La Giunta comunale ha approvato il rinnovo della concessione d’uso dello stadio «Renzo Barbera» al Palermo FC. Come riportato da Antonio La Rosa su Corriere dello Sport, la nuova concessione avrà durata di sei anni, dal 21 dicembre 2026 al 20 dicembre 2032. Un ulteriore tassello nella sinergia tra club e amministrazione comunale, in vista di una possibile riqualificazione dell’impianto anche in ottica Euro 2032.