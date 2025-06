Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie C”

Il mercato della Serie C si accende tra ufficialità e trattative. Come riportato da Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, il Benevento è pronto a chiudere per due colpi in entrata: si tratta del difensore Raffaele Romano (20) e dell’attaccante Francesco Paolo Salvemini (28), entrambi in arrivo dal Cerignola.

Cambio di guida tecnica invece per il Gubbio, che ha annunciato l’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo (61), lo scorso anno all’Ascoli e con oltre 600 panchine nei professionisti, tra cui 229 in Serie A con club come Parma, Chievo, Sampdoria, Livorno e Cesena. Nuovo allenatore anche per la Giana Erminio: sarà Vinicio Edwards Espinal Marte (42), ex centrocampista dell’Atalanta e reduce dall’esperienza alla Real Calepina, affiancato dal fratello Josè Elpys (anche lui 42 anni), che sarà vice allenatore e match analyst, oltre al preparatore atletico Alberto Massera (28). Confermati nello staff biancazzurro Sabatino Nese (preparatore dei portieri, 50 anni) e il collaboratore tecnico Michael Maccali (40).

Sempre secondo quanto riferito da Galluccio sul Corriere dello Sport, il Cerignola è alla ricerca di un portiere: i profili seguiti sono Lorenzo Abati (21, ex Pergolettese), Samuele Vitale (22, ex Monopoli e Sassuolo), e Matteo Cardinali (23, di proprietà del Cittadella, scuola Roma). Per la difesa si valuta Thiago Capomaggio (24), in forza alla Reggina ma fratello del centrocampista Galo Capomaggio (28), già in rosa. Il Monopoli si muove sul fronte offensivo, sondando Cristian Padula (20) del Torino e Gennaro Anatriello (21) del Bologna.

La Sambenedettese si è assicurata Giovanni Cultraro (21), portiere ex Avezzano, con contratto biennale, e ha rinnovato fino al 2027 con Simone Paolini (28). Il Sorrento, invece, valuta Leonardo Marson (27), estremo difensore dell’Avellino con trascorsi in Serie B col Cosenza.

Da Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport arrivano anche aggiornamenti sulle situazioni di rientro post-prestito dalla Feralpisalò: tornano nelle rispettive società Filippo Rinaldi (22, al Parma), Eddy Cabianca (22, alla Cremonese), Tommaso Di Marco (21, al Torino), Nicolò Cavuoti (22, al Cagliari) e Valerio Crespi (20, alla Lazio). Rientrano anche Andrea Franzolini (21, dal Legnago) e Jacopo Pellegrini (24, dal Monopoli).

In casa Pianese, esercitato il riscatto dal Arezzo per il difensore Lorenzo Masetti (24), che ha firmato un biennale. Infine, giornata di presentazioni per Torres e Catania: alle 10:00 conferenza stampa per il nuovo tecnico sassarese Michele Pazienza (42), mentre alle 12:00, allo stadio Massimino, il vicepresidente Vincenzo Grella introdurrà il nuovo direttore generale Alessandro Zarbano (56) e il direttore sportivo Ivano Pastore (54).