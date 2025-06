Corriere dello Sport: “Avellino su Lochoshvili. Empoli, anche Giorgini Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Almeno, sette, otto volti nuovi, per il Pescara che verrà. Il direttore sportivo Pasquale Foggia si è già sentito con il tecnico Vincenzo Vivarini per individuare nomi e caratteristiche dei calciatori. Per l’attacco piace l’ex Gennaro Borrelli che si svincolerà dal Brescia. Il bomber classe 2000 ha diverse richieste ma il Pescara è pronto a provarci. Tommaso Biasci (30), alle dipendenze di Vivarini a Catanzaro è un pallino del tecnico di Ari e dunque si si sonderà a breve la società calabrese per capire quali sono i margini per intavolare una trattativa.

Il mercato estivo in Serie B e C entra nel vivo e i movimenti coinvolgono numerosi club tra cui Juve Stabia, Avellino, Venezia, Carrarese, Spezia, con tanti giovani in rampa di lancio e operazioni in fase avanzata. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il nome caldo in casa Juve Stabia è quello di Andrea Adorante (25): autore di 17 gol nell’ultima stagione, l’attaccante ha attirato le attenzioni del Venezia, che potrebbe presto presentare un’offerta da circa 4 milioni di euro.

Sempre secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport a firma di Beniamino Pescatore, l’Avellino ha effettuato un sondaggio per il difensore Marco Bellich (26), ma il club campano non sembra intenzionato a cederlo. Restano invece più aperti i canali con la Lazio per il ritorno di Romano Floriani Mussolini (22), mentre si guarda con interesse anche a Niccolò Fortini (19), che la Fiorentina sta ancora valutando se trattenere.

Per l’attacco, c’è ottimismo sul rinnovo con Leonardo Candellone (27), che potrebbe essere affiancato da Dominic Vavassori (19) dell’Atalanta. L’Avellino, intanto, si prepara a ufficializzare tre colpi: Emmanuel Gyabuaa (23) dall’Atalanta U23, Alessandro Milani (20) dalla Lazio, e Claudio Cassano (21), in arrivo dai Chicago Fire con diritto di riscatto (ma senza contro riscatto per la MLS). Nel mirino anche Luka Lochoshvili (27), in uscita dalla Cremonese dopo il prestito alla Salernitana.

Il Corriere dello Sport, sempre nella penna di Pescatore, segnala inoltre i movimenti del Venezia – che dopo aver affidato la panchina a Giovanni Stroppa – punta al rinnovo del centrocampista Issa Doumbia (21), reduce dall’Europeo U21 con l’Italia. Occhio anche al Mantova, che tiene viva la pista Tommaso Marras (21) dal Caldiero, mentre Matteo Stambolliu (17) ha firmato il primo contratto da professionista.

Lo Spezia torna sulle tracce di Alessandro Seghetti (21) del Perugia, mentre il Modena ha ricevuto un sondaggio per Fabio Abiuso (22).

La Carrarese, protagonista nei playoff di C, punta forte su Andrea Cistana (28), difensore in uscita dal Brescia: l’operazione è complicata per la concorrenza, ma il club toscano insiste anche per Antonio Raimondo (21) – rientrato al Bologna dopo il prestito alla Salernitana – e per il centrocampista Lorenzo Amatucci (21) della Fiorentina.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra le idee dell’Empoli c’è il ritorno in Toscana del difensore Gabriele Pagliai (23) dal Picerno, nativo della zona ma mai con la maglia azzurra. Piace anche Davide Di Molfetta (29) della FeralpiSalò, mentre per la porta si valuta lo svedese Noel Törnqvist (23) del Mjällby.

Il direttore sportivo Fracchiolla è molto attivo: ha chiuso per Damiano Basili (21) dalla Pergolettese e Oumar Conté (18), attaccante ex Spal. Sul taccuino anche Andrea Bozzolan (21) del Milan Futuro e Matteo Rover (26) del Südtirol. Quest’ultimo club potrebbe cedere Andrea Giorgini (23), difensore seguito da Bari, Empoli, Spezia e Cagliari.