Corriere dello Sport: “Il Cesena intensifica il pressing su Corona”

Il Cesena guarda al futuro e prepara una mini rivoluzione tra giovani scommesse e cambiamenti dirigenziali. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, Filippo Fusco è pronto a rinnovare l’organico ripartendo dalla sua esperienza alla SPAL, dove due stagioni fa ha assistito alla crescita di Emanuele Rao, attaccante classe 2005 che, nonostante i 19 anni, ha già collezionato 64 presenze in Serie C. Nell’ultimo campionato ha segnato 5 reti e fornito 2 assist, contribuendo alla salvezza dei ferraresi ai playout. Con la mancata iscrizione della SPAL, Rao sarà svincolato a fine mese e rappresenta un’opportunità concreta per il Cesena.

Il nome di Rao si affianca a quello di Giacomo Corona (21 anni), figlio d’arte rientrato dal prestito al Pontedera al Palermo, e a Alessandro Pietrelli, centrocampista classe 2002. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Pietrelli è cresciuto nel vivaio del Cesena prima del fallimento, per poi passare al Bologna. Nella scorsa stagione ha giocato 36 partite tra Feralpisalò e Juventus Next Gen, con 9 gol e 6 assist all’attivo. L’ipotesi prestito per riportarlo a Cesena è concreta, mentre l’ipotesi Mondiale per club con la prima squadra della Juventus è sfumata. La linea verde resta la priorità per il club romagnolo.

Intanto si definisce la preparazione estiva: dal 12 luglio i bianconeri saranno in ritiro ad Acquapartita, come da tradizione, dopo i test fisici a Villa Silvia. Ma tra i convocati potrebbe mancare Jonathan Klinsmann (28 anni), il portiere figlio d’arte sotto contratto fino al 2026. Sul suo futuro – come svela Boccucci sul Corriere dello Sport – sono vigili Sassuolo e Parma, pronte a trattare per il suo cartellino.

Cambiano anche i volti dietro le scrivanie: Antonello Degiorgi, a cui era stato proposto il ruolo di coordinatore dell’area portieri, ha preferito accettare la chiamata del Catania, dove ritroverà Mimmo Toscano. Al suo posto arriva l’ex estremo difensore bianconero Federico Agliardi, oggi 42enne.

Infine, resta da sciogliere il caso Davide Succi: l’ex attaccante è stato indicato come nuovo responsabile del settore giovanile dopo le dimissioni di Roberto Colacone, ma non dispone ancora dell’abilitazione necessaria. Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Massimo Boccucci, evidenzia che la Figc è già al lavoro per valutare l’idoneità dell’incarico. La rinuncia di Colacone potrebbe inoltre far saltare alcune operazioni in uscita, come Coveri al Trento, Perini al Novara e Pitti al Carpi. A chiudere il quadro, Fabrizio Faro sarà il nuovo responsabile dell’attività di base.