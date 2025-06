Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Como, grandi ambizioni e portafogli aperti. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano continua a lavorare senza sosta per costruire una squadra in grado di competere a livello europeo. Il budget a disposizione è imponente, intorno ai 100 milioni di euro, e tra i sogni di mercato spicca il nome di Alvaro Morata (32). L’attaccante spagnolo, reduce dal prestito al Galatasaray, ha avuto più di un contatto con Cesc Fabregas (38), e non avrebbe chiuso la porta a un possibile approdo a Como.

Sempre secondo quanto riferisce Trotta sul Corriere dello Sport, il club lombardo sta trattando con il Real Betis per il giovane attaccante Jesus Rodriguez (19), con la distanza economica in via di riduzione. Parallelamente, avanzano i dialoghi per Andreas Schjelderup (21) del Benfica, e per la fascia destra spunta il nome di Jayden Addai (19) dell’AZ Alkmaar.

Intanto, Jonathan Ikoné (27) è rientrato alla Fiorentina dopo il mancato riscatto. Su di lui si è mosso il Torino, che ha anche messo nel mirino Cyril Ngonge (25), attaccante del Napoli già allenato da Baroni ai tempi del Verona. I granata hanno chiesto informazioni anche per Warren Bondo (21) del Milan, ma per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva.

In casa granata è diventato ufficiale il riscatto di Cristiano Biraghi (32) dalla Fiorentina: come segnala ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’opzione è stata esercitata per 100.000 euro, e il laterale ha firmato un contratto biennale.

A Udine, intanto, è stato annunciato Nicolò Bertola (22), difensore ex Spezia, che si è legato ai friulani con un contratto quinquennale.

Il Sassuolo si muove su più fronti: Armand Laurienté (26) ha ricevuto proposte, in particolare dal Sunderland, mentre il club emiliano ha messo gli occhi su Daniele Rugani (30) della Juventus, per cui sono già stati avviati contatti.

Il Lecce, dopo l’acquisto del baby talento Francesco Camarda (17), è in trattativa con il Leeds per la cessione di Nikola Krstovic (25). Si parla di una bozza d’intesa, con Kevin Carlos (24) del Basilea in pole per sostituirlo.

Sul fronte panchine, la Cremonese è in pressing su Davide Nicola (52), al quale ha promesso un mercato in linea con le sue richieste. Si monitorano i profili di Ardian Ismajli (28), richiesto anche da altri club, e dell’attaccante Antonio Sanabria (29) del Torino.

Infine, in casa Atalanta si attende solo la firma per il prolungamento fino al 2028 di Mario Pasalic (30), deciso a restare a Bergamo. Occhi puntati anche su Filip Kostic (32), in uscita dalla Juventus: sull’esterno serbo anche altre squadre italiane, oltre al Fenerbahce pronto a presentare un’offerta.