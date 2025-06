Giornale di Sicilia: “Doppio colpo Palermo”

Il nuovo Palermo targato Pippo Inzaghi comincia a delinearsi. Con l’apertura ufficiale del mercato estivo, la società di viale del Fante accelera le operazioni per consegnare al tecnico una rosa ambiziosa, pronta a puntare in alto fin da subito. Le priorità sono chiare, i ruoli da coprire ben definiti, e il direttore sportivo Carlo Osti ha già piazzato i primi colpi con fermezza.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei primi innesti sarà Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994. Il difensore, che compirà 31 anni il 30 agosto, era in scadenza con il Cagliari e ha scelto il progetto rosanero, respingendo l’inserimento della Cremonese. Decisivo il ruolo di Osti, che aveva già portato Augello alla Sampdoria nel 2019, quando lo prelevò dallo Spezia.

Il contratto proposto prevede un biennale con opzione di rinnovo automatico per una terza stagione in caso di promozione in Serie A. Un’intesa ormai prossima, che darà a Inzaghi un esterno affidabile, esperto e capace di garantire spinta e copertura su tutta la corsia.

Palumbo a un passo, operazione con il Modena

Non si ferma qui il mercato rosanero. Il Palermo è vicino anche all’acquisto di Fabio Palumbo, trequartista classe 1994 di proprietà del Modena. Giocatore duttile, con visione e qualità tra le linee, è considerato il profilo giusto per aumentare l’imprevedibilità del reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Radicini sul Giornale di Sicilia, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 1,2 milioni di euro più bonus, con l’inserimento del cartellino di Dario Šarić, valutato attorno ai 700-800 mila euro.

Due colpi di esperienza e qualità che confermano la volontà del club di costruire una rosa competitiva e subito pronta per i vertici della Serie B.