Giornale di Sicilia: “Elia vuole tornare a Palermo. I nomi nuovi per la porta dei rosanero”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti per completare l’organico da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. Tra le priorità, spicca il possibile ritorno di Salvatore Elia, esterno offensivo che ha già vestito la maglia rosanero. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti con lo Spezia proseguono, e il giocatore ha manifestato apertamente il desiderio di tornare in Sicilia. La trattativa, pur non essendo ancora chiusa, sembra avviata su binari positivi: la distanza tra le parti non appare insormontabile e l’accordo potrebbe maturare nei prossimi giorni.

Audero, ostacolo ingaggio: il Palermo valuta nuove piste

Più complicata la situazione legata a Emil Audero. Il portiere, reduce dall’esperienza in prestito all’Inter e ora rientrato al Como, percepisce un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti, cifra ritenuta insostenibile dalla dirigenza rosanero senza una compartecipazione da parte del club lombardo. Tuttavia, riferisce Radicini sul Giornale di Sicilia, il Como al momento non è disposto né a contribuire sullo stipendio né a rivedere al ribasso la valutazione del cartellino, bloccando di fatto ogni possibile sviluppo.

Alla luce di queste difficoltà, il Palermo ha iniziato a guardarsi intorno per individuare un nuovo profilo tra i pali. Tra le ipotesi al vaglio ci sono Vasquez, rientrato al Milan dopo il prestito all’Empoli (che non ha esercitato il riscatto da 1 milione di euro), Jesse Joronen del Venezia, e Andrea Fulignati della Cremonese.