Giornale di Sicilia: “È il giorno di Pippo Inzaghi”

È il giorno di Pippo Inzaghi. Il nuovo allenatore del Palermo vivrà oggi il suo primo vero contatto con la città, con la società e, soprattutto, con i tifosi rosanero. Un appuntamento che segna l’inizio ufficiale della sua avventura sulla panchina del club, accolto fin da subito con entusiasmo e aspettative da parte dell’ambiente.

Il debutto simbolico è fissato per le ore 19, nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera, dove Inzaghi saluterà pubblicamente i tifosi in un momento fortemente simbolico e carico di significato. L’iniziativa, annunciata dallo stesso tecnico attraverso un video diffuso sui canali ufficiali del club, rappresenta il primo passo concreto verso la costruzione di un legame diretto con il popolo rosanero.

Una nuova sfida carica di ambizione

Ex attaccante campione del mondo, uomo carismatico e già protagonista in panchina con diverse promozioni ottenute, Inzaghi si presenta a Palermo con idee chiare, determinazione e voglia di riportare in alto una piazza che ha fame di riscatto. Come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, sarà un “Pippo-day” in piena regola, con due appuntamenti fondamentali per sancire l’inizio di un nuovo ciclo tecnico.

Dopo l’incontro con i tifosi, sarà la volta della presentazione ufficiale alla stampa, in programma domani alle ore 11 presso il Centro sportivo Palermo CFA di Torretta, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del club. Un doppio debutto – tra piazza e media – pensato per gettare le basi di un rapporto solido tra allenatore, squadra e ambiente.

Il ritiro e il banco di prova

Il primo vero banco di prova per Inzaghi e il suo staff arriverà con l’inizio del ritiro estivo in Valle d’Aosta, previsto per il 13 luglio. Sarà lì che comincerà a prendere forma, sul campo, il nuovo Palermo. Ma già da oggi si respira un clima rinnovato: entusiasmo, energia e voglia di riscatto sono le parole d’ordine di una piazza che sogna una stagione da protagonista, lontana dalle delusioni dello scorso campionato.

Inzaghi ha abbracciato con convinzione il progetto rosanero, attratto da una tifoseria appassionata e da una città che vive di calcio. E Palermo, oggi, è pronta a stringersi attorno al suo nuovo condottiero.