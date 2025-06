Repubblica: “Inzaghi si presenta alla città. Entusiasmo alle stelle, il Palermo sogna in grande”

«Tifosi rosanero, ci vediamo domani alle 19 alla Favorita». Con questo messaggio, rilanciato ieri dai canali social ufficiali del Palermo, Inzaghi ha annunciato il suo primo incontro con la città. Un bagno di folla è atteso questa sera davanti allo stadio Renzo Barbera, mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì. Intorno al nuovo tecnico cresce l’entusiasmo: l’ex attaccante ha sposato il progetto Palermo rinunciando alla Serie A appena conquistata con il Pisa. Adesso vuole tornarci da protagonista con i colori rosanero.

Come riportato da la Repubblica Palermo, la società sta lavorando per completare la rosa con tre innesti mirati: un esterno sinistro esperto, un trequartista creativo e un portiere affidabile. Per il primo profilo, è ormai questione di dettagli: Augello ha scelto Palermo nonostante il pressing della Cremonese e del tecnico Nicola, che lo rivorrebbe con sé in A. Il trentenne mancino, in scadenza con il Cagliari, è vicino al sì definitivo che lo porterebbe in Sicilia a parametro zero.

Operazione in fase avanzata anche per Palumbo, 28 anni, reduce da una stagione da 9 gol e 10 assist con la maglia del Modena. Il Palermo punta forte su di lui per la trequarti del 3-4-1-2 targato Inzaghi. Secondo quanto riportato da Geraci su la Repubblica Palermo, l’affare dovrebbe chiudersi con una valutazione complessiva vicina ai 2,5 milioni, comprensiva di una contropartita tecnica. Il club emiliano, che lo aveva pagato 500mila euro appena un anno fa, realizzerà una cospicua plusvalenza.

Capitolo più complesso, invece, quello legato al ritorno di Audero. Il portiere, rientrato al Como dopo il prestito, percepisce un ingaggio da 1,5 milioni netti e il club lariano non sembra intenzionato a contribuire al pagamento né a concedere sconti sul cartellino. Il prestito secco è escluso. Come sottolineato ancora da Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo sta valutando alternative: in lizza Radunovic (Cagliari), Joronen (Venezia) – amico e connazionale di Pohjanpalo – e Fulignati, ex rosanero oggi alla Cremonese.

In attesa del via al ritiro in Valle d’Aosta il 13 luglio, questa sera sarà il “Pippo Day”: un primo abbraccio tra l’allenatore e i suoi tifosi. Da domani, si comincerà a fare sul serio.