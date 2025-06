Il Secolo: “Palermo, Empoli e Venezia favorite. La nuova mappa della Serie B”

Con la salvezza della Sampdoria e la retrocessione della Salernitana sancite dallo spareggio playout, la Serie B 2025/26 ha completato il proprio quadro. Come evidenzia Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, sarà la Liguria a guidare la rappresentanza regionale con ben tre club: oltre alla Sampdoria, ci saranno anche Spezia e Virtus Entella, a pari merito con l’Emilia-Romagna (Cesena, Reggiana, Modena). A un passo dal primato pieno: se Carrara fosse stata geograficamente più a ovest, la regione avrebbe dominato in solitaria.

La Toscana, infatti, accoglierà la Carrarese e l’Empoli, appena retrocesso. Due squadre a testa anche per Lombardia (Monza, Mantova), Veneto (Padova, Venezia) e Campania (Avellino, Juve Stabia). Un solo rappresentante invece per Trentino-Alto Adige (Südtirol), Lazio (Frosinone), Abruzzo (Pescara), Puglia (Bari), Calabria (Catanzaro) e Sicilia (Palermo).

Guardando al valore delle rose, è facile immaginare una griglia di partenza in cui le retrocesse dalla Serie A ambiscano a tornare subito in alto. Come scrive Marsiglia su Il Secolo XIX, l’Empoli ha puntato su una scelta coraggiosa affidando la panchina a Pagliuca, tecnico rivelazione della Juve Stabia. Il Venezia ha virato invece sull’esperienza di Stroppa, uno specialista delle promozioni. Il Monza, in attesa di novità sulla proprietà, ha confermato Keita Baldé: un lusso per la cadetteria.

Tra le più accreditate alla promozione c’è anche lo Spezia, reduce da un’annata di vertice conclusa ai playoff. Non mancheranno sorprese: la Juve Stabia e il Catanzaro sono pronte a confermarsi, mentre su Palermo e Frosinone pesa l’obbligo morale della risalita dopo stagioni sottotono.

Le neopromosse Entella, Pescara e Avellino sono pronte a dire la loro. Le prime due cambieranno allenatore, mentre i lupi irpini continueranno con Biancolino, l’artefice della cavalcata dalla Serie C.

E la Sampdoria? La permanenza in B, conquistata con fatica, non può bastare. Come ribadito da Marsiglia su Il Secolo XIX, servirà un cambio di passo netto: nuovi innesti dirigenziali, valutazioni tecniche e il nodo allenatore da sciogliere (tra conferma di Evani e profili alternativi). Il club blucerchiato – per storia, tifoseria e ambizione – deve puntare alla promozione, possibilmente senza passare dai playoff.