Gazzetta dello Sport: “Palermo abbraccia Inzaghi. E fa il pieno di entusiasmo per puntare alla Serie A”

È tutto pronto per l’Inzaghi-day. La città è in fermento e il popolo rosanero scalpita per accogliere Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Palermo, che oggi atterrerà a Punta Raisi per dare ufficialmente il via alla sua avventura siciliana. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Pisa si prepara a vivere un debutto emozionante, immerso nel calore di una piazza che ha fame di riscatto.

Il primo appuntamento è fissato per questa sera alle ore 19, quando Inzaghi si affaccerà dalla finestra del Renzo Barbera – come da tradizione per i nuovi arrivati – per salutare i tifosi che lo attendono nel piazzale antistante lo stadio. Sarà un momento simbolico, ma già carico di significato: la folla gli chiederà ciò che da mesi sogna, il ritorno del Palermo in Serie A.

L’arrivo dell’ex campione del mondo ha riacceso un entusiasmo che, dopo l’ultima stagione conclusa con l’ottavo posto e l’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia, sembrava sopito. Adesso è tempo di voltare pagina. Il club ha scelto una figura carismatica e vincente per provare il salto di qualità, e la città – come sottolinea Vitale – ha già risposto con un’accoglienza calorosa e fiduciosa.

Domani, invece, sarà il momento della presentazione ufficiale alla stampa, in programma alle ore 11 presso il Palermo CFA di Torretta. Inzaghi avrà modo di conoscere da vicino le strutture in cui lavorerà quotidianamente e inizierà a pianificare la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

L’impegno è chiaro, la responsabilità pure: riportare il Palermo dove merita, in quel palcoscenico che si chiama Serie A. E tutto comincia oggi, con il primo abbraccio del Barbera.