Gazzetta dello Sport: “Monza, si avvicina la cessione alla cordata Usa di Berger”

Il Monza si prepara a vivere un momento storico. Come riportato da Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il Consiglio di Amministrazione di Fininvest, in programma domani, a dare il via libera alla cessione della quota di maggioranza del club brianzolo al manager statunitense Brandon Berger, attraverso la società Beckett Layne Ventures. Se la riunione non dovesse tenersi, è già pronto un CdA straordinario nei giorni successivi.

I contratti con gli investitori americani sono già stati firmati lunedì sera, ma serve l’approvazione formale da parte di Fininvest per arrivare al “signing”. L’operazione prevede che il gruppo guidato da Berger – già protagonista nel marketing del Chelsea – acquisisca tra il 75 e l’80% delle quote, con un investimento iniziale di 30 milioni di euro, e piani per rilevare il controllo completo entro dodici mesi.

Dopo il superamento delle trattative con il fondo texano Blue Crow e i precedenti tentativi falliti con Orienta Capital Partners e Gamco Investor, ora l’ottimismo è palpabile. Secondo quanto riferito da Brega sulla Gazzetta dello Sport, l’attuale proprietà – composta dai cinque figli di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani – sembra orientata a cedere il passo, ritenendo ormai il Monza un asset non più centrale nella strategia Fininvest, oggi focalizzata su media, editoria e finanza.

Una svolta che chiuderebbe un ciclo aperto il 28 settembre 2018, data dell’ingresso della holding di Berlusconi nel club, allora in Serie C, e culminato con la storica promozione in Serie A. Oggi, quasi sette anni dopo, si preannuncia una nuova era.

I prossimi step prevedono una fase transitoria – “interim period” – durante la quale la gestione sarà condivisa tra vecchia e nuova proprietà, in attesa del closing definitivo. In questa fase sarà importante definire i ruoli dei protagonisti: Mauro Baldissoni, promotore della cordata americana, e Galliani, attuale amministratore delegato, potrebbero ancora avere una funzione nel processo di transizione.

Inoltre, si fanno sempre più insistenti le voci su possibili nuovi ingressi dirigenziali: Alex Menta, ex Venezia e attuale general manager della Triestina, e Nicolas Burdisso, profilo emergente per il ruolo di direttore sportivo.

La nuova proprietà americana è dunque pronta a scrivere una nuova pagina nella storia del Monza, con un progetto ambizioso e strutturato. Ora la palla passa al CdA.