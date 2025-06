Gazzetta dello Sport: “Palermo, occhi puntati su Augello e Viola”

La nuova era targata Pippo Inzaghi inizia anche dal mercato, dove il Palermo guarda con attenzione alla Sardegna. In particolare, il club rosanero sta seguendo da vicino Tommaso Augello e Nicolas Viola, entrambi in uscita dal Cagliari dopo la scadenza dei rispettivi contratti.

Come riportato da Roberto Pinna sulla Gazzetta dello Sport, l’esterno sinistro Augello, trent’anni, è destinato a cambiare maglia da svincolato. Il Palermo è in pole position e l’intesa con il giocatore sembra sempre più vicina: il profilo esperto e affidabile dell’ex doriano rappresenta l’identikit ideale per la corsia mancina di Inzaghi.

Discorso simile per Nicolas Viola, fantasista classe ’89 che potrebbe garantire qualità ed esperienza sulla trequarti. Anche lui piace molto al Palermo, soprattutto in virtù della sua duttilità tattica e della capacità di accendere la manovra offensiva, dote che è mancata nella scorsa stagione.

Con entrambi i giocatori liberi da vincoli contrattuali, il Palermo potrebbe piazzare due colpi di valore a parametro zero, assicurandosi uomini esperti, motivati e perfettamente in linea con l’obiettivo di costruire una squadra pronta per puntare alla Serie A.