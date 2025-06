Tuttosport: “Il Palermo e le mosse da Serie A”

Dodici mesi fa, il Palermo veniva indicato quasi all’unanimità come la principale candidata alla promozione diretta in Serie A. Oggi, dopo una stagione che ha raccontato ben altro, la città si prepara ad accogliere Filippo Inzaghi, atteso questa sera al Renzo Barbera. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, sarà lui il volto nuovo da cui ripartire, con la presentazione ufficiale fissata per domani alle 11 nel centro sportivo di Torretta.

L’ex tecnico del Pisa è stato scelto dal City Football Group per riportare entusiasmo in una piazza che ha sofferto tre stagioni deludenti in cadetteria, nonostante risorse considerevoli. Lo sottolinea ancora Scaduto su Tuttosport: «Inzaghi ha la forza teorica per riportare tutti dalla sua parte», costruendo attorno alla squadra un clima positivo, elemento spesso decisivo in una categoria insidiosa come la Serie B italiana.

Ma per riuscirci, serviranno innesti mirati e una rosa più equilibrata rispetto al recente passato. La dirigenza rosanero, come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, ha già mosso i primi passi concreti sul mercato: in arrivo Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994 in scadenza con il Cagliari (7 assist in 38 presenze nella scorsa Serie A), e vicinissimo anche Antonio Palumbo, 29 anni ad agosto, reduce da una stagione superlativa con il Modena (9 gol e 10 assist in 35 presenze).

Il Palermo vuole anche valorizzare il punto fermo rappresentato da Joel Pohjanpalo, arrivato a gennaio e pronto a essere il terminale offensivo di una squadra che, almeno sulla carta, ambisce ancora alla promozione. Dopo tante illusioni e scelte discutibili, il pubblico rosanero è pronto a dare fiducia. Starà a Inzaghi trasformarla in spinta concreta.