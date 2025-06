Górnik Zabrze su Patryk Peda: il difensore del Palermo torna nel mirino

Il Górnik Zabrze, 14 volte campione di Polonia, è alla ricerca di un rinforzo giovane e affidabile per il reparto difensivo, e tra i profili monitorati è tornato con forza quello di Patryk Peda, centrale polacco attualmente sotto contratto con il Palermo fino al 2028.

Come riporta il portale sport1.pl, il nome di Peda resta tra i più apprezzati dagli osservatori del club slesiano, sebbene in questo momento il favorito per rinforzare la retroguardia sembri essere Maksymilian Pingot del Lech Poznań. Tuttavia, l’ex SPAL – convocato tre volte in Nazionale maggiore da Michał Probierz nel 2023 – è ritenuto un profilo ideale per età (23 anni), struttura fisica e prospettive.

Peda, di fatto, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante a Palermo, club con cui è ancora legato da un lungo contratto ma che non sembra puntare convintamente su di lui. Il Górnik Zabrze, forte della recente cessione del giovane Sarapata al Copenaghen per 4 milioni di euro, avrebbe i mezzi per trattare anche un’eventuale operazione onerosa, magari in prestito con diritto di riscatto.

Al momento, tempi stretti e valutazione economica (intorno ai 500mila euro secondo Transfermarkt) frenano un’accelerazione immediata. Ma se dovesse sfumare l’affare Pingot, l’affare Peda potrebbe tornare attuale con maggiore concretezza.