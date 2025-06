Tuttosport: “L’Avellino sogna in grande. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Può nascere un Avellino ambizioso e ricco di talento. I nomi accostati al club irpino fanno sognare i tifosi. L’ultimo in ordine cronologico è Fabio Maistro, centrocampista offensivo classe ’97, reduce da 26 presenze, 2 reti e 1 assist con la Juve Stabia, ma con lunga esperienza in Serie B. Il colpo ad effetto, però, sarebbe l’ingaggio di Diego Demme, 33 anni, ex Napoli e profilo di caratura internazionale: un sogno concreto per la mediana del Partenio.

Intanto, è ormai in dirittura d’arrivo il ritorno in Italia di Claudio Cassano, 21 anni, trequartista ex Cittadella che ha militato nei Chicago Fire II in MLS. In difesa, fari puntati su Luka Lochoshvili, georgiano classe ’97 della Cremonese, di rientro dal prestito alla Salernitana e in scadenza di contratto.

Entella, via Gallo: c’è Chiappella. Padova ufficializza Pastina

Cambio in panchina per la Virtus Entella: via Fabio Gallo, destinato al Vicenza, pronto l’annuncio di Andrea Chiappella, protagonista di una sorprendente cavalcata playoff con la Giana Erminio.

Il Padova, invece, ha messo sotto contratto il difensore Christian Pastina, classe 2000, svincolato dopo l’esperienza al Benevento: per lui pronto un triennale.

Mantova, ufficiale Marras. Modena-Deplanches, trattativa con Palermo

Il Mantova chiude per Tommaso Marras, esterno classe 2003 autore di 6 gol e 4 assist con il Caldiero Terme. Il club punta anche sul giovane Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2005 cresciuto nella Roma Primavera (28 presenze, 6 reti e 3 assist).

Il Modena, in attesa di cedere Antonio Palumbo al Palermo, sta valutando un cambio nella contropartita: non più Saric, ma il giovane portiere Sebastiano Desplanches, 22 anni, reduce da un ottimo Europeo Under 21.

Nel frattempo, ufficiale l’arrivo in gialloblù del portiere italo-argentino Leandro Chichizola (35) dallo Spezia, mentre il difensore Cristian Cauz (28), in scadenza nel 2026, potrebbe percorrere il tragitto inverso verso la Liguria.

Nador, sfida tra Modena e Sudtirol. Berti piace all’Empoli

Il Modena è in vantaggio nella corsa al centrocampista togolese Steven Nador, 23 anni, ex SPAL. Il Sudtirol ci prova, ma occhio anche a interessi dalla Germania.

Sul talentuoso Tommaso Berti (21), in forza al Cesena, piomba l’Empoli: il club toscano potrebbe offrire un contesto ideale per l’esplosione definitiva del gioiello offensivo.

Seghetti, è asta in B. Basili firma con la Reggiana

Attenzione all’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia (classe 2003): è finito nel mirino di Spezia, Padova, Bari e Reggiana. Proprio la Reggiana ufficializza l’arrivo del mediano Damiano Basili, 21 anni, 35 presenze e 5 gol con la Pergolettese.