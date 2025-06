Inzaghi in viaggio verso Palermo: primo contatto con i tifosi già stasera al Barbera

Filippo Inzaghi ha pubblicato pochi minuti fa una storia su Instagram che non lascia spazio a dubbi: il nuovo allenatore del Palermo è in viaggio verso la Sicilia. Valigia al seguito e uno sguardo determinato, il tecnico ha taggato l’account ufficiale del club rosanero, alimentando l’attesa dei tifosi in vista del suo arrivo.

Il primo contatto con il popolo del Barbera è previsto per questa sera, quando Inzaghi dovrebbe affacciarsi dallo stadio per un saluto simbolico ai suoi nuovi tifosi, come da tradizione per ogni nuovo allenatore. Un appuntamento carico di emozioni, che segna l’inizio di una nuova fase per il Palermo dopo le ultime stagioni complicate.

Domani mattina, invece, è in programma la presentazione ufficiale al centro sportivo di Torretta, dove SuperPippo comincerà a prendere confidenza con l’ambiente e le strutture in vista della prossima stagione.

La missione è chiara: riportare il Palermo in Serie A. Inzaghi è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura.