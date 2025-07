Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il Corriere dello Sport, attraverso l’approfondita analisi firmata da Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico, offre uno spaccato esaustivo sulle manovre in corso tra i club di Serie B e C. Il Cesena, in particolare, resta in attesa dello svincolo di Marco Olivieri (26), attaccante della Triestina, ma sonda anche la pista Riccardo Ciervo (23) del Sassuolo. Per Fabio Abiuso (22), invece, il Modena avrebbe avanzato una richiesta economica ritenuta eccessiva.

Il ds bianconero Filippo Fusco osserva da vicino due profili della Serie C: l’esterno destro Liviano Comenencia (21) della Juventus Next Gen e l’attaccante Siren Diao (20) dell’Atalanta U23. Entrambi potrebbero arrivare a Cesena con la formula del prestito secco.

La Reggiana, secondo quanto evidenzia ancora il Corriere dello Sport, continua il pressing su Giacomo Corona (21) e Filippo Missori (21), anche se entrambi sono tuttora in ritiro con Palermo e Roma. Intanto, la Salernitana monitora Luigi Silvestri (32), centrale affidabile e di esperienza.

A muoversi con decisione è anche il Catanzaro: l’ottavo rinforzo estivo è Fabio Rispoli (19), centrocampista in prestito secco dal Como dopo una brillante annata nella Virtus Verona (4 gol). Già agli ordini di mister Aquilani, Rispoli potrebbe esordire oggi stesso nell’amichevole contro la Social Football Academy. Il ds Ciro Polito, dopo aver coperto le caselle under, valuta uscite strategiche tra gli over: in cima alla lista c’è Federico Bonini (23), difensore con 8 reti e 5 assist, sul quale si è mossa anche la Cremonese. Con il Sassuolo, intanto, è stato chiuso il prestito di Nuamah. In entrata, ufficiale anche l’arrivo del terzino Gianluca Di Chiara (31), che ha firmato un biennale da svincolato.

Sul fronte Avellino, il Corriere dello Sport – per mano di Boccucci, Pescatore e Talarico – conferma l’imminente arrivo di Roberto Insigne (31), ex Palermo, dopo la cessione in prestito di Alessio Tribuzzi (26) al Vicenza. L’ingaggio dell’esterno sarà diviso col club siciliano e l’accordo prevede un biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Resta viva anche la pista che porta a Gennaro Tutino (28), ex Sampdoria. In trattativa con Inter e Juve Stabia anche per il giovane Giacomo Stabile (20), mentre si allontanano i profili di Peda e Corona, che – come riportato anche da Il Corriere dello Sport – Pippo Inzaghi ha deciso di trattenere a Palermo.

Infine, il Pescara muove le prime pedine. Ufficiali il ritorno di Gaetano Letizia (34) e la cessione di Carlo Crialese (32) al Cittadella. Per la porta il primo nome resta Sebastiano Desplanches (23) del Palermo, seguito da Bardi e Sepe. In attacco piacciono Lorenzo Sgarbi (24) del Napoli e Riccardo Tonin (25), mentre le ipotesi Coda e Lapadula appaiono oggi più complesse. Dal Sassuolo arriva infine Flavio Russo (20), destinato alla Virtus Entella.