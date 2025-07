Corriere dello Sport: “Como, colpo Jacobo Ramón. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Corriere dello Sport, in un’analisi firmata da Eleonora Trotta, rivela che il Como non intende rallentare la propria ambiziosa campagna acquisti. Il club lombardo, su indicazione diretta di Cesc Fabregas (38), ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per Jacobo Ramón (20). Si tratta di un investimento da 2,5 milioni di euro più bonus legati alle presenze, ma soprattutto di un affare in stile Nico Paz: le merengues manterranno il 50% sulla futura rivendita e tre opzioni di riacquisto. Un’operazione che conferma la visione a lungo termine del club lariano.

Sempre secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Como resta in attesa anche di Alvaro Morata (32). L’arrivo di Victor Osimhen (26) al Galatasaray dovrebbe liberare l’attaccante spagnolo, pronto a tornare in Italia. Nel frattempo è stata confermata la cifra che il Como verserà al Milan per chiudere l’operazione legata alla fine del prestito con i turchi: circa 10 milioni di euro. In prospettiva futura, inoltre, è stato prenotato Lorenzo Bonsignori (18) dell’Atalanta.

Non meno attivo il Cagliari. I rossoblù – scrive ancora il Corriere dello Sport – sono in pole per Adam Zulevic (17), attaccante del Michalovce, autore di 4 reti in 8 partite con la prima squadra. Parallelamente si lavora con il Napoli per Michael Folorunsho (27): intesa di massima per un prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. In fase avanzata anche la trattativa con il Besiktas per Semih Kilicsoy (19), attaccante turco, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto a 12 milioni.

Ore decisive, inoltre, per l’esterno Alieu Fadera (23), oggi al Como. Il Sassuolo ha accelerato nelle ultime ore per superare la concorrenza e chiudere il trasferimento.

Capitolo portieri: il Torino ha scelto Franco Israel (25) dello Sporting Lisbona per il dopo Milinkovic-Savic. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’accordo si aggira sui 4 milioni di euro. Superata così la concorrenza di Wladimiro Falcone.

Il Parma, intanto, insiste per Giovanni Reyna (22) del Borussia Dortmund. Il fantasista ha già dato il suo gradimento, ma serve uno sforzo per avvicinarsi ai 10 milioni richiesti dai tedeschi. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra i club.

Infine, è ufficiale il trasferimento di Mateo Retegui (26) all’Al Qadsiah. L’Atalanta incassa 65 milioni di euro e l’italo-argentino firmerà un contratto da 19 milioni a stagione, bonus inclusi. Il Parma, in ottica difesa, segue ancora Alessandro Vogliacco (26), ma è disposto ad acquistarlo solo in caso di sconto da parte del Genoa.