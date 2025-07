Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi promuove i giovani: Peda, Vasic e Corona verso la conferma”

Non solo mercato in entrata: il Palermo guarda anche dentro casa per completare l’organico in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo firmato da Antonio La Rosa, sono in netta risalita le quotazioni di Patryk Peda, Aljosa Vasic e Giacomo Corona, tre giovani inizialmente destinati alla partenza in prestito. Il ritiro in Valle d’Aosta, però, ha cambiato gli equilibri: i tre hanno guadagnato la fiducia di Pippo Inzaghi, che potrebbe decidere di tenerli in rosa.

Il tecnico rosanero, dopo l’amichevole con il Paradiso, è stato chiaro: «I giovani del Palermo sono molto forti e ce li teniamo». Lo scrive Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolineando come Peda, 23 anni, venga ormai considerato il vice-Magnani nella difesa a tre. Un profilo utile in un’ottica di doppie alternative per ogni ruolo.

Anche Vasic, mezzala o trequartista, ha convinto il tecnico con la sua duttilità e il dinamismo, tanto da spingere il club a riflettere bene prima di accettare eventuali offerte, come quella concreta dell’Empoli. Infine c’è Giacomo Corona, attaccante palermitano classe 2003: non è una prima scelta, ma secondo Il Corriere dello Sport gode della stima di Inzaghi, che lo vede pronto a ritagliarsi uno spazio utile. La Reggiana lo vuole, ma il tecnico sembra voler puntare anche su di lui.

Diversa, invece, la situazione di Sebastiano Desplanches. Il portiere dell’Under 21 italiana – ricorda ancora Antonio La Rosa su Il Corriere dello Sport – potrebbe essere ceduto in prestito per trovare continuità. Il Pescara è interessato e la pista è concreta.

Intanto, fuori dal campo, il Palermo ha svelato la terza maglia per la stagione 2025-26. Durante un evento esclusivo al Circolo Canottieri Roggero di Lauria, il club rosanero e lo sponsor tecnico Puma hanno presentato una divisa che omaggia Mondello, il cuore balneare del capoluogo siciliano. Le tonalità scelte sono un chiaro richiamo alla natura del luogo: il celeste del mare, la sabbia chiara e il verde oliva scuro che rimanda alla vegetazione di Monte Pellegrino. Un altro tassello identitario in un’estate rosanero che punta al rilancio.