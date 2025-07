Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo Dopo Palumbo c’è Bani”

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a chiudere due operazioni importanti: Antonio Palumbo (28 anni) e Mattia Bani (31) sono a un passo dal vestire la maglia rosanero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, in un articolo firmato da Antonio La Rosa, secondo cui il club siciliano ha già definito l’ingaggio del trequartista proveniente dal Modena. Palumbo è atteso tra oggi e domani per sostenere le visite mediche e firmare un contratto pluriennale, per poi raggiungere i nuovi compagni nel ritiro in Valle d’Aosta.

Ma non finisce qui. Il direttore sportivo Carlo Osti ha puntato con decisione anche su Bani, difensore del Genoa classe 1993, per completare il reparto arretrato con un profilo d’esperienza e affidabilità. Come riporta ancora Il Corriere dello Sport, la trattativa con il centrale ha già prodotto un’intesa personale: mancava soltanto l’accordo tra le due società. Adesso, anche quel tassello sembra essersi incastrato, con una base di intesa fissata sui 2 milioni di euro.

Determinante, secondo quanto sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è stata la volontà del giocatore. Nonostante il tentativo del Genoa di trattenerlo proponendo anche un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, Bani si è detto affascinato dal progetto del Palermo, sostenuto dal City Group, che gli ha proposto un triennale a cifre importanti. L’arrivo del difensore, salvo sorprese, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.