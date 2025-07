Di Marzio: “Bani verso Palermo, il Genoa pensa a Idzes per sostituirlo”

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, Mattia Bani è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore classe 1993, reduce dall’esperienza al Genoa, è destinato a rinforzare il reparto arretrato di Filippo Inzaghi in vista del prossimo campionato di Serie B.

L’accordo tra le due società è in dirittura d’arrivo sulla base di 2 milioni di euro, con un contratto triennale per il giocatore ex Parma e Bologna. Un colpo di esperienza per i rosanero, intenzionati a costruire una rosa competitiva per la risalita in Serie A.

Con Bani in uscita, il Genoa si è subito attivato sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da Di Marzio, i rossoblù avrebbero messo gli occhi su Jay Idzes, difensore olandese classe 2000 di proprietà del Venezia.

Reduce da due stagioni solide tra Serie A e B con i lagunari, Idzes vanta già oltre 50 presenze tra i professionisti italiani, condite da 4 reti. Un profilo giovane ma con esperienza, che piace alla dirigenza rossoblù in caso di fumata bianca per l’addio di Bani.