Corriere dello Sport: “Serie B Mondiale. Dopo Inzaghi a Palermo, tocca a Nesta a Bari”

Alessandro Nesta è stato lunedì a pranzo con il presidente Luigi De Laurentiis, ma per firmare con il Bari si è preso un paio di giorni di riflessione. Come riporta Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la trattativa è avviata e ben indirizzata, ma sullo sfondo rimane anche il nome di Ignazio Abete, outsider tornato improvvisamente in auge nel valzer delle panchine. L’intervento tempestivo del direttore sportivo Magalini ha permesso di bloccare Nesta in tempo utile, dopo il mancato arrivo di Andrea Sottil, ormai promesso al Modena. Un’alternativa sì, ma non un vero “piano B”.

De Laurentiis in prima linea

Il presidente del Bari ha deciso di giocare un ruolo attivo nella scelta del nuovo allenatore. Come scrive Antonio Guido sul Corriere dello Sport, l’incontro con Nesta è stato una vera e propria full immersion durata oltre quattro ore: un’occasione per confrontarsi, conoscersi e presentare al tecnico romano il progetto di rilancio della squadra. Nesta, reduce dalla deludente esperienza sulla panchina del Monza, ha ricevuto una proposta articolata che prevede un biennale e una nuova chance in una piazza importante come quella pugliese.

Bari riparte dopo un finale di stagione disastroso e lo fa con l’ambizione di tornare in corsa per i playoff, obiettivo completamente mancato nell’annata appena conclusa. La strategia societaria punta a un progetto tecnico ed economico sostenibile, capace di garantire competitività e continuità. La trattativa è stata avviata da Magalini e Di Cesare, ma è ora nelle mani di Nesta, che sta valutando anche altre offerte, in particolare due proposte estere molto allettanti che gli permetterebbero di allenare vicino alla sua famiglia, residente a Miami.

Bardi, un regalo per Nesta

Tra i possibili primi rinforzi in vista dell’arrivo di Nesta sulla panchina del Bari, spunta il nome di Francesco Bardi, portiere svincolato dalla Reggiana. Secondo quanto scrive ancora Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il trentatreenne estremo difensore ha già lavorato con Nesta ai tempi del Frosinone, dove si era messo in luce anche sotto la guida di Guido Angelozzi. Con 335 presenze in carriera (di cui 270 in Serie B), Bardi rappresenta un profilo esperto e affidabile per raccogliere l’eredità di Boris Radunovic, rientrato a Cagliari per fine prestito.

Magalini lo seguiva da tempo, fin dai suoi esordi in A con il Chievo, dopo il debutto appena diciottenne nel Livorno di Davide Nicola. Capitano della Reggiana nelle ultime due stagioni, è considerato l’uomo giusto per garantire sicurezza tra i pali e continuità al progetto difensivo.