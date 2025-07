Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Lecce di Pantaleo Corvino non conosce pause. A confermarlo è Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, spiegando come i salentini abbiano già chiuso quattro operazioni in entrata, pur essendo ancora nella fase iniziale del mercato estivo. Dopo gli innesti di Christ-Owen Kouassi (22), Matias Pérez (20) e Francesco Camarda (17), è arrivata anche la firma di Corrie Ndaba (25), terzino sinistro irlandese prelevato a titolo definitivo dal Kilmarnock.

Come racconta ancora Trotta sul Corriere dello Sport, Ndaba svolgerà le visite mediche oggi nel ritiro di Bressanone, per poi sottoscrivere un contratto triennale, con opzione per ulteriori due stagioni. Nelle idee del club giallorosso, il difensore sarà il vice di Antonino Gallo (25), confermato da Eusebio Di Francesco nonostante le tante offerte ricevute.

Ndaba, mancino e duttile, è reduce da una stagione brillante in Scottish Premiership, dove ha collezionato 38 presenze condite da un gol e un assist, come sottolineato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Ufficialità e movimenti: da Verona a Torino

Tra gli annunci ufficiali, l’Hellas Verona ha comunicato il tesseramento di Unai Nuñez (28) in prestito con diritto di riscatto dal Celta Vigo. La Cremonese, invece, ha definito l’ingaggio di Giuseppe Pezzella (27), legandolo al club per tre anni. Sempre in prestito, ma dal Como, si trasferisce Emil Audero (28), nuovo portiere scelto da Davide Nicola dopo il mancato arrivo di Gollini.

Intanto i lariani guardano avanti e puntano tutto su Mattia Perin (32), che resta anche nel mirino del Bologna qualora dovesse partire Skorupski. Sul fronte Torino, è ufficiale l’acquisto di Franco Israel (25), pagato 4,5 milioni di euro. L’uruguaiano prende il posto di Milinkovic-Savic, ora al Napoli.

Non solo portieri: i granata continuano a trattare Gaetano Oristanio (22) con il Venezia, mentre il nome di Andrea Colpani (26) – pur accostato al Toro – resta oggi un obiettivo concreto per la Cremonese, sempre attivissima.

Morata-Como: si avvicina la stretta finale

Nelle ore calde che porteranno alla definizione del trasferimento di Osimhen al Galatasaray, cresce l’attesa a Como per l’arrivo di Alvaro Morata (32). L’intesa con il giocatore è totale da tempo e, secondo Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, c’è già un accordo anche col Milan per il passaggio a titolo definitivo da circa 10 milioni.

Il Genoa, intanto, ha chiuso per Lorenzo Colombo (23), che svolgerà le visite mediche a inizio settimana. Per la difesa, resta in piedi la doppia pista: da una parte il dialogo con il Venezia per Jay Idzes (25), dall’altra i contatti continui per un possibile ritorno di Leo Østigard (25).

Infine, nuova sfida professionale per Andrea Pirlo (46), scelto come tecnico del Dubai United. L’allenatore bresciano riparte dagli Emirati Arabi dopo l’esperienza in Turchia. Per Stefano Sensi (29), attualmente svincolato, prende quota invece la pista araba dell’Al-Diraiyah.