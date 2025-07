Corriere dello Sport: “Il Palermo sceglie. Klinsmann o Lezzerini?”

Occhi puntati sui giovani rosanero. A fare chiarezza sul destino di alcuni talenti emersi nel ritiro di Saint-Vincent ci ha pensato direttamente Filippo Inzaghi, al termine dell’amichevole contro il Sondrio. Come riportato dal Corriere dello Sport, in un articolo firmato da Antonio La Rosa, il tecnico del Palermo ha sciolto i dubbi su tre nomi su cui si è acceso il mercato: Patryk Peda (23), Giacomo Corona (21) e Aljosa Vasic (23).

Corona e Peda resteranno a disposizione, mentre per Vasic – seguito con interesse dall’Empoli – la decisione è ancora sospesa. «L’italo-serbo ha impressionato Inzaghi», scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ma l’allenatore vuole valutarlo fino in fondo prima di prendere una posizione definitiva con la società.

Situazione diversa invece per Sebastiano Desplanches (22), portiere in uscita. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, il classe 2003 è vicino alla Cremonese, pronta ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo? Dargli minuti in Serie A e permettergli di crescere.

Portieri e over: le strategie di Osti

La partenza di Desplanches apre la questione del sostituto. Il titolare designato resta Gomis, ma servirà un secondo di esperienza. Jonathan Klinsmann (28) del Cesena è monitorato, ma il nome più caldo è quello di Luca Lezzerini (30), attualmente svincolato dopo l’ultima stagione a Brescia. Tuttavia, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ingaggio di Lezzerini impatterebbe sugli slot Over disponibili, complicando le scelte del ds Carlo Osti.

Con l’arrivo di Mattia Bani (31), atteso dal Genoa, e l’eventuale innesto di Lezzerini, il Palermo esaurirebbe infatti i 18 posti riservati agli Over. Da qui la necessità di rivolgersi con maggiore attenzione al mercato degli Under 23. In particolare, per il ruolo di vice Ceccaroni, piacciono due profili: Davide Veroli (22), rientrato al Cagliari dopo il prestito alla Sampdoria, e Nosa Obaretin (22), centrale mancino di proprietà del Napoli, reduce dal Bari.

Gita a Cervinia e presentazione di Palumbo

Intanto il gruppo ha goduto di una giornata di riposo, culminata con una gita a Cervinia, a quota 3.500 metri, alla presenza di tutto lo staff. La preparazione riprenderà oggi, quando verrà anche presentato ufficialmente Antonio Palumbo, nuovo innesto per il centrocampo.

Sul fronte motivazionale, ci ha pensato Gomis a suonare la carica: «In gruppo c’è una bellissima energia e dobbiamo continuare a coltivarla», ha dichiarato ai canali ufficiali del club. Il lungo infortunio al ginocchio è ormai alle spalle.