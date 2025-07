Corriere dello Sport: “Sebastiano Esposito è più vicino al Cagliari. Retegui saluta Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Mateo Retegui è pronto a salutare l’Europa. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante italo-argentino ha trovato l’accordo con un club dell’Arabia Saudita per un contratto quadriennale, con opzione per un quinto anno, da 16 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di bonus. All’Atalanta andranno 66 milioni, comprensivi del premio di solidarietà. Retegui, attualmente impegnato con la Nazionale, sosterrà le visite mediche nei Paesi Bassi all’inizio della prossima settimana.

La caccia all’erede. Secondo quanto riportato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la Dea è già al lavoro per sostituire il bomber. Il casting prevede sia profili italiani che internazionali. Spiccano i nomi di Lorenzo Lucca (Napoli e Udinese in corsa, valutazione di 30 milioni), Evan Ferguson (in trattativa avanzata con la Roma) e Georges Mikautadze del Lione.

Esposito conteso, il Como investe. Il Corriere dello Sport, sempre a firma Eleonora Trotta, rivela che il Cagliari è piombato su Sebastiano Esposito, presentando all’Inter un’offerta da 7 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Obiettivo: battere la concorrenza della Fiorentina. Intanto, il Como – dopo aver rinforzato l’attacco – pensa alla difesa: in pole Jacobo Ramon (Real Madrid) e Carl Starfelt (Celta Vigo). In arrivo anche Maximo Perrone dal Manchester City, operazione chiusa a 13 milioni.

Mercato granata: pressing su Ngonge e Oristanio. Il Torino, sotto la guida di Baroni, spinge per Cyril Ngonge (Napoli) e per Gaetano Oristanio (conteso con il Parma). In uscita, Vanja Milinkovic-Savic è seguito dal Leeds, mentre Saul Coco ha rifiutato il Qatar ma è finito nel mirino dello Spartak Mosca. Rinnovo fino al 2029 per Gvidas Gineitis.

Cremonese tra colpi e rebus portiere. Tra i nomi seguiti dalla Cremonese ci sono Adrien Tameze e Diego Demme. Intanto, si attende Floriani dalla Lazio e proseguono i contatti con l’Empoli per Liberato Cacace. Avviati anche colloqui con il Monza per Alessio Zerbin e Andrea Carboni. La pista Zerbin, seguito anche dal Pisa, si è riscaldata nelle ultime ore. In porta, si valuta tra Marco Sportiello e Pietro Terracciano, con il Milan pronto ad affondare per quest’ultimo.

Altri movimenti. Il Genoa ha effettuato un sondaggio per Gaetano Castrovilli, svincolato, che piace anche al Pisa. Il Lecce, infine, resta in pressing su Valentin Mihaila: accordo già trovato col giocatore, si lavora con il Parma per chiudere.