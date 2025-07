Corriere dello Sport: “Bari internazionale Henderson e Pyythia. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Christian Gytkjaer è ufficialmente il grande colpo del mercato del Bari. Come riportano Antonio Guido, Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese, 35 anni, è atterrato in serata nel capoluogo pugliese e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto annuale con opzione. A lui si aggiunge Sheriff Kassama, difensore centrale classe 2003 in arrivo dal Trento in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sul fronte cessioni, il centrocampista Mattia Maita passa a titolo gratuito al Benevento, firmando un triennale. Per sostituirlo, il Bari punta sul ritorno di Liam Henderson, 29 anni, scozzese attualmente svincolato e già protagonista in Italia a partire proprio dai galletti. Si valutano, intanto, le condizioni per la partenza di Medhi Dorval verso un club estero, mentre con il Bologna si tratta per Niklas Pyythia, 22enne finlandese ex Sudtirol. Non è da escludere un ritorno a Bari per Nosa Obaretin, che sarà però valutato da Antonio Conte nel ritiro del Napoli.

Come riportato ancora da Guido, Boccucci e Pescatore sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia piazza il colpo Tomi Petrovic (26), punta croata proveniente dal Trento, e rinnova Leonardo Candellone (27) fino al 2027. Pronti anche quattro giovani interessanti: Vavassori (Atalanta), Caprini (Fiorentina), Mannini e Reale (Roma). In uscita, invece, Marco Meli e Cristian Andreoni, destinati rispettivamente ad Ascoli e Crotone. L’Avellino continua a insistere per Bellich, ma le Vespe vogliono trattenerlo.

Il Corriere dello Sport – a firma dei tre cronisti – segnala anche i movimenti del Sudtirol, che ha preso in prestito dalla Lazio il difensore Felipe Bordon (20), con diritto di riscatto e controriscatto. In arrivo anche Mamadou Coulibaly (26), centrocampista senegalese, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il Venezia ufficializza il prestito di Bartol Franjic (25) dal Wolfsburg, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Intanto resistono agli assalti di Espanyol e Istanbul Basaksehir per Issa Doumbia (21), valutato circa 5 milioni di euro.

Infine, Pietro Pellegri sarà ancora all’Empoli in prestito, ma con obbligo di riscatto al termine della stagione 2026. In arrivo anche Rares Ilie (22), dal Nizza dopo il prestito a Catanzaro. I giovani Pasalic e Perin (entrambi 18 anni) sono destinati alla Primavera, ma potranno aggregarsi alla prima squadra.

Tra gli altri affari segnalati da Corriere dello Sport: la Carrarese punta al ritorno di Kleis Bozhanaj (24) in prestito dal Modena, segue anche Lorenzo Menegazzo (20) del Bologna. Gabriele Artistico (22), ex Juve Stabia, è a un passo dallo Spezia. Il Cesena valuta Vanja Vlahovic (21) e segue con attenzione Joseph Ceesay (27) del Malmö per la fascia destra.