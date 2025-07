Corriere dello Sport: “Pescara, Di Mariano in cima alla lista. Le ultime”

Il Pescara si muove su più fronti per completare l’organico da consegnare a Vincenzo Vivarini. Come riportato da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il club abruzzese punta a trattenere Antonio Arena, attaccante classe 2008 nel mirino della Roma, che vorrebbe aggregarlo alla Primavera. Il Delfino spinge per tenerlo un’altra stagione, ma resta da trovare un’intesa con i giallorossi.

Secondo quanto scrive ancora Renzetti sul Corriere dello Sport, il ds Pasquale Foggia segue con attenzione Nicholas Bonfanti (23) del Pisa e Fabio Abiuso (22) del Modena per rinforzare il reparto offensivo. Per le corsie esterne il nome in cima alla lista è quello di Francesco Di Mariano (29), in uscita dal Palermo. Il giocatore siciliano sarebbe un rinforzo di grande esperienza per il fronte d’attacco biancazzurro.

Sul fronte difesa, si attende di definire il ritorno di Gaetano Letizia (34), reduce da una stagione alla Feralpi Salò, ma desideroso di tornare in Abruzzo. Per il centrocampo resta in primo piano Matteo Dagasso (21), ma in caso di offerte importanti il club potrebbe valutare una cessione. In entrata, si registra un sondaggio per il giovane spagnolo Joselito (classe 2004), centrocampista del Perugia.

Come riferito da Renzetti sul Corriere dello Sport, in porta si raffredda la pista Alessandro Plizzàri (25), con il Venezia che non apre al trasferimento. In risalita dunque le quotazioni di Elhan Kastrati (28) del Cittadella, già protagonista nei playoff, ma sullo sfondo c’è anche Sebastiano Desplanches (22), estremo difensore del Palermo.

Capitolo uscite: in lista ci sono i difensori Carlo Crialese (32), Cornelius Staver (22), e gli attaccanti Gianmarco Cangiano (23) e Accursio Bentivegna (29). In stand-by le posizioni di Antonino De Marco (21) e Riccardo Tonin (15).