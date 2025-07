Corriere dello Sport: “Elia e Palumbo rebus. Palermo ora ha fretta”

Dopo l’arrivo di Tommaso Augello, il Palermo spinge sull’acceleratore per consegnare a Filippo Inzaghi anche Salvatore Elia e Antonio Palumbo. Come riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero – guidata dal direttore sportivo Carlo Osti – è al lavoro per completare al più presto la rosa in vista del ritiro.

Fumata bianca per Elia

Per Salvatore Elia la trattativa è ormai definita. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha trovato l’accordo con lo Spezia per il ritorno dell’esterno destro classe ’99, superando la concorrenza del Venezia. Decisiva la volontà del giocatore di tornare in rosanero. Per lui è pronto un contratto biennale. Dopo una fase di stallo, l’operazione ha subito un’accelerazione nelle ultime ore, e l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Palumbo, via Saric si complica: si tratta cash

Più intricata la pista che porta ad Antonio Palumbo. Come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha dovuto rivedere i piani dopo le perplessità di Dario Saric, inizialmente inserito come contropartita tecnica nell’affare con il Modena. Il centrocampista bosniaco, infatti, sembrerebbe orientato verso un ritorno in Turchia, dove ha già militato nell’Antalyaspor nella stagione 2023/24. A causa del suo rifiuto, i rosanero hanno deciso di trattare Palumbo solo con un’offerta economica, abbandonando l’idea di inserire giocatori nell’operazione. Saric, nel frattempo, dovrà cercare una nuova destinazione.

Cistana per la difesa, assalti su Vasic e Desplanches

Per il reparto arretrato resta in piedi l’ipotesi Andrea Cistana: il difensore centrale, svincolato dopo il fallimento del Brescia, è un profilo gradito ad Inzaghi, che lo ha già allenato in Lombardia. Sul fronte uscite, Aljosa Vasic è conteso tra Reggiana ed Empoli, mentre Sebastiano Desplanches è finito nel mirino del Pescara, che ha manifestato interesse anche per Francesco Di Mariano.